Libri estate 2021: ecco quattro titoli da leggere in vacanza…

di Viviana Trifari

L’estate è già bella che avviata, pandemia o non pandemia un po’ di relax sotto all’ombrellone o in una baita in montagna ce lo meritiamo tutti. E si sa: relax fa rima con lettura! Io avrei una quintalata di libri da proporvi, tanti classici da suggerirvi, molta poesia, tanti saggi e innumerevoli “must read”, ma il direttore (Santissima persona) mi ha detto di limitarmi a 4 libri e io mi devo attenere alla richiesta, quindi, di seguito i libri da me scelti e proposti per augurarvi una buona estate e darvi un’ottima compagnia.