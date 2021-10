AUT-ONOMI Il progetto per l’inclusione sociale

Condividi su

La Redazione

“AUT-ONOMI” questo il nome, particolarmente significativo, del nuovo progetto di Endas, Ente di Promozione sociale da sempre attivo nel mondo del sociale e dello sport. Un percorso che si pone l’obiettivo di allargare l’inclusione sociale per le persone non autosufficienti, nello specifico i bambini con spettro autistico (DSA).

Un disagio questo che appare essere in costante aumento, anche nella nostra regione dove i dati disegnano un trend in ascesa. L’intervento di Endas nasce dalla constatazione di questi numeri, nonché dalla volontà di mettere in campo la propria esperienza e i propri strumenti per sostenere e rafforzare le azioni delle Istituzioni.

Il progetto avrà il suo cuore in alcune aree delle province di Salerno e di Napoli, articolandosi su una molteplicità di interventi, la cui sintesi è quella di offrire un ausilio ai bambini DSA e alle loro famiglie, attraverso un ampio programma di attività ludico-ricreative.

In particolare, in stretto contatto con le Istituzioni pubbliche, in primis gli istituti scolastici, e con i centri sportivi Endas, saranno attivate 5 linee di intervento: doposcuola specialistico, sport, centri estivi, parent training ed orientamento al volontariato.

Tutti i segmenti scelti e che saranno avviati consentiranno ai bambini e alle loro famiglie di favorire un percorso di consapevolezza e acquisizione di nuove strategie, nonché e soprattutto una maggiore integrazione sociale.

“AUT-ONOMI” vivrà di più fasi, coprendo un arco temporale di 15 mesi. Alla fase di promozione, seguiranno, contemporanee, le attività vere e proprie, con un evento conclusivo che andrà a racchiudere i risultati del progetto.

Scuola, sport, centri estivi e volontariato le direttrici su cui l’Ente di Promozione Endas vuole puntare per affiancare e supportare i bambini“speciali” e le loro famiglie.