MAKE ART NOT WAR – CAM for Ukraina

L’11 marzo 2022 a partire dalle ore 20.00, il Museo CAM, ha programmato una grande manifestazione dal titolo “CAM for Ukraina” in solidarietà con il popolo e gli artisti ucraini, con il sostegno di Enti, artisti e musicisti.

Una mostra con 30 artisti ucraini, che in queste ore stanno inviando le immagini delle loro opere da ogni parte dell’Ucraina, performance musicali live e la vendita delle immagini delle opere in mostra, il cui ricavato sarà donato alla Comunità Ucraina di Napoli per l’acquisto di beni di prima necessità per i loro connazionali in Ucraina.

Questo evento vuole esprimere la netta posizione del Museo CAM, degli artisti visivi, dei musicisti ed in generale di tutti gli operatori delle arti e della cultura, di vicinanza a tutti coloro che soffrono a causa dell’ingiustificato attacco russo all’Ucraina.

In collaborazione con:

DiscoDays

Hungry Promotion

Rockalvi

Ecosuoni

MAKE ART NOT WAR

CAM for Ukraina

11th March 2022, starting at 20.00, CAM Museum organized a big event entitled “CAM for Ukraina” in solidarity with the Ukrainian people and artists, with the support of artists and musicians. At the exhibition will be presented about 30 Ukrainian artists, which in these hours are sending images of their artworks from all over Ukraine, live musical performances and the sale of the exhibited images of artworks, the proceeds of which will be donated to the Ukrainian Community of Naples for the purchase of basic necessities for their compatriots in Ukraine.

This event wants to express the clear position of the CAM Museum, of the visual artists, musicians and in general of all operators of the arts and culture, of proximity to all those who suffer from the unjustified Russian attack on Ukraine.

ARTISTI

Maria Kulikovska

Olga Gurina

Serhii Burbelo

Hanna Kyseleva

Tanya Preminger

Alina Khrapchynska

Ales Faley

Oleg Kharch Grou

Marharyta Zhurunova & Bogdan Lokatyr

Inna Kharchuk

Aspridou Eirini

Ivan Pidhainyi

Viktoriia Bachmann

Marya Matienko

Sergey Borovsky

Lyudmyla Mysko

Koval Julia

Marina Grom

Liudmila Davydenko

Yuriy Mysko

Roman Siryi

Olga Polianska

Maksim Siryi

Oleksii

Olga Samar

Alexandr Sheludcko

Valentin Siryi

Elzara Oiseau

Paula Lytovchenko

Yevgen Piskunov

Hanna Lukianenko

Kateryna Kosianenko

Anna Dukhovychna

Olena Barinova

Aleksandr Prytula

Andrey Aleksandrovych

Alexey Shevchuk

Kirill Shevchuk

Tania Bohuslavska

Olga Gladushevska

Tatyana Dreeva



CAM MUSEUM Via Calore snc, Casoria, Napoli, Italia

+39 333 2972239 artmanfredi@hotmail.com

www.casoriacontemporaryartmuseum.com