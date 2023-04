Napoli verso lo scudetto, una luce azzurra illumina i monumenti della città

Condividi su

La Fontana del Nettuno, in piazza Municipio, e la facciata del Castel dell’Ovo da qualche giorno sono illuminati d’azzurro. L’idea è venuta al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha lanciato l’iniziativa “M’illumino d’azzurro” con l’intento di sensibilizzare i cittadini a festeggiare i successi del calcio Napoli senza imbrattare i monumenti.

Da settimane, infatti, si è accesa la polemica su alcune iniziative dei napoletani per sostenere la squadra azzurra in vista dei match che la separano da una possibile e sempre più probabile vittoria dello scudetto. Non solo i festoni bianchi e azzurri e le bandiere che ormai regalano una suggestione unica a tanti visitatori, con la città divenuta ormai nuova meta del turismo sportivo: molti cittadini hanno tinto con i colori del Napoli muri, scale e il rischio è che anche i siti d’interesse culturale vengano presi di mira.

E l’appello del sindaco alla cittadinanza a non “imbrattare i monumenti pubblici” per omaggiare la propria squadra del cuore è ancora più forte in questi giorni in vista del match di stasera contro il Milan, valido per i quarti di finali di Champions League, con il ritorno in casa del Napoli, nello stadio Maradona, in programma martedì 18 aprile.

Fontana del Nettuno e Castel dell’Ovo sono i primi due luoghi simbolo della città scelti dall’amministrazione comunale per l’avvio della campagna “M’illumino d’azzurro”, partita qualche sera fa, ma nelle prossime settimane, altri siti iconici e alberghi (sarà possibile grazie a una collaborazione con altre istituzioni e strutture ricettive che intendono aderire all’iniziativa) saranno abbelliti con i colori del Napoli: niente vernice, ma una luce azzurra.

Nadia Cozzolino fonte Agenzia DIRE www.dire.it