Se i giornalisti non raccontano ma giudicano (e non valutano i fatti ma vogliono orientarli)

di Giuseppe de Silva

PREMESSA

I giornalisti raccontano quel che fanno gli altri, ciò che accade intorno a loro. Questo lo dice la legge n’69/1963 ed è stato confermato, questo principio, da tutti i trattati deontologici da allora ad adesso. Insomma i giornalisti sono soggetti terzi tra: ciò che accade e chi ha diritto ad essere informato su ciò che accade.

ERGO NON POSSONO E NON DEVONO diventare protagonisti di un evento. Altrimenti si genera un conflitto di interessi e quindi se il giornalista diventa protagonista di un evento quell’evento lo racconta un collega non certo lui.

DOMANDA I giornalisti possono votare a Sanremo diventando protagonisti ed orientando con il loro voto un evento che essi stessi stanno raccontando? Da appartenente alla categoria rispondo: NO. Per i motivi esposti i giornalisti non devono votare per la classifica. (E spero che a Sanremo non votino più).

Mai diventare protagonisti di un evento pretendendo di orientarlo con il proprio lavoro ed il proprio giudizio. Questa si chiama ideologia. E l’ideologia è il nemico giurato del giornalismo. L’ideologia ha tutte le risposte; il giornalista no, il giornalista cerca “la verità sostanziale dei fatti”.

GEÔLIER È UN CASO. Ma non per tutte le “minchiate” che sono state dette, no. Lo è perché è uno che ha vinto 53 dischi di platino e 23 d’oro. E questi dati che sono fatti reali e oggettivamente riscontrabili sono stati completamente ignorati dai “colleghi” presenti nella sala stampa.

Geôlier è stato derubricato a sottocultura folkloristica-locale senza che nessuno si chiedesse: ma tutti questi dischi d’oro e di platino che cosa vogliono significare? Cosa ci dicono? Cosa testimoniano? Chi è che compra i suoi dischi, lo segue in streaming e sui social? Caro Geôlier, il tuo testo può essere interpretato come un rifiuto della violenza di genere? Queste sono alcune delle domande che potevano essere fatte a Geôlier non certo quelle offese travestite da quesiti che in molto gli hanno rivolto.

INCISO Dopo la vittoria di Trump alle presidenziali (tutti i tuttologi erano convinti che avrebbe vinto Hillary Clinton) una importantissima giornalista italiana celebratissima e divenuta addirittura mitica disse: “c’è da chiedersi quale è il nostro ruolo se non riusciamo ad influenzare la gente”. Per me questa è una bestemmia professionale deontologica. Perché il giornalista capisce i fatti e li racconta. NON HA IL RUOLO DI ORIENTARLI! Il giornalista non è un politico! Giù dal piedistallo per favore! Porca la miseria ladra tornate a raccontare non a giudicare!!!!

RACCONTARE Non orientare E questo è stato fatto a Sanremo: quei giornalisti (non tutti certo ma la più gran parte) hanno tentato di orientare il risultato di un evento con il loro giudizio mentre il loro ruolo è quello di RACCONTARE l’evento.

Ed ecco uno dei motivi per cui in Italia i giornali si vendono sempre meno: perché in troppi invece di raccontare i fatti provano ad orientarli.