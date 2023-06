Temptation Island, resto sempre più convinta che meritiamo l’estinzione

Condividi su

di Katia Cuccovillo

3.5 milioni.

Tanta roba.

Che poi devi contare anche gli assenti, quelli a cui è stato impedito vederlo ma recupereranno la puntata, etc.

Ma 3.5 milioni di spettatori è davvero tanta roba.

Li immagino sparsi nello stivale, da nord a sud, amici / parenti / colleghi – comitive intere che organizzano serate a tema ho letto! – che muniti di pizza e Coca Cola si godono lo spettacolo.

Perchè diciamolo: è uno spettacolo.

Con grammature e punte di intensità diverse, si oscilla dalla dimensione circo, all’ asilo nido, alla foresta amazzonica, e al reparto psichiatrico.

Stanotte, in preda ad una emicrania nucleare, tra il fare harakiri e vagare per la casa guardando qualcosa, ho premuto Play anche io.

Quindi facciamo 3.5 k + 1.

Oh, come diceva una docente del mio master: “Caterì il trash lo devi seguì, perchè t’ensegna sempre quarcosa!”.

Personalmente confermo dopo anni: m’ insegna cosa NON diventare.

E quindi passi 3 ore ( sì, te devono sfianca’!) a vedere ste coppie di umanoidi che: faticano ad esprimersi in un italiano corretto, parlano di sentimenti usando frasi fotocopia dai romanzi Harmony, collezionano mancanze di rispetto quotidiane ma-tanto-ci-amiamo, di “ho-fatto-tutto-per-lui/lei-ma-non-mi-capisce”, “non facciamo sesso dal paleolitico”, “non mi ama perchè non guadagno 6 k euri al mese”, “voglio uno/a che mi capisce e mi accetta per come sono”, “voglio una famiglia ed un figlio entro novembre se no vaffan****!” (Dio, se ci sei, fa che non si riproducano davvero!) etc etc etc.

Tutto questo immersi in un resort sardo, sfoggiando muscoli, culi, tette e tatuaggi, tentando (con il valoroso e prode aiuto di queste figure mitologiche nel ruolo di tentatori/tentatrici) di auto-psicanalizzarsi e mettersi alla prova.

Ah, “la prova” consiste nel dividersi dal partner inquisito o inquisitore, e circondarsi di corpi maliziosi e suadenti che ti urlano (incosciamente) “dai, scop**mo stasera? manco domani?” e (consciamente) ti conducono invece come Virgilio nel tuo inferno di coppia personale davanti alle telecamere a perdere un pò de sana dignità con domande tipo “ma se vuoi scop* con tutt* perchè non l* lasci?”.

Sigmund, perdonali perchè non sanno quello che dicono / sono / fanno!

Resto sempre più convinta che meritiamo l’estinzione.