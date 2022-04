AMMERICAAAAAAA (PartTù)

Condividi su

di Claude De Bray

“…non capirò mai come gli Stati Uniti siano riusciti a convincere il resto del mondo di essere faro di libertà e democrazia…”

Justice For George Floyd

Prima ci fu Roosevelt che siccome l’Onu aveva detto “è una vergogna!!!” se ne strafottette del congresso e senza chiedere al “popolo” fece la guerra alla Corea (insieme a Turchi assiri babilonesi inglesi australiani ecc…) che finì con la divisione della Corea in Nord e Sud in seguito ad un armistizio e tra il 1950 e il 1953 54mila americani “se menarene abbascie” ovvero non fecero mai più ritorno nelle loro belle casette bianche con la bandiera sulla veranda.

Poi però arrivò Reagan e nel 1983 fecero una guerra memorabile sempre perché l’ONU aveva fatto in “pirito” ovvero un peto, ma non come quello di “Merda d’artista” di Piero Manzoni…. e furono cazzi di fare la guerra a nu scoglie che si chiama Grenada nei Caraibi e dispiegarono niente poco di meno che ottomila soldati!!! contro un nemico mastodontico… tutte o blocche erano milleduecento cristi.

Uee non ci crederete ma vinseroooo!!! furono cazzi però pure di portarsi diciotto bare a casa.

Ohhh finalmente misero na scopa… e arrivò il grande Bush che prima fece culo e camicia con Noriega ma poi “se rumpettene é giarretelle” litigarono e si decise sempre in nome del popolo sovrano di fare guerra a una delle maggiori potenze mondiali: Panama.

ehhh avete capito bene… nientemeno forse è più piccola di Gibilterra.

Però siccome loro sono i paladini e ci giravano i coglioni che dovevano pagare per passare dall’atlantico al pacifico e sempre perché sono per la pace dei popoli fecero un’altra guerra con uno schieramento che nemmeno la grande armata russa poteva competere… fu una guerra lunga ed estenuante… durò la bellezza di una decina di giorni e si concluse con una vittoria schiacciante degli Usa e pure furono cazzi di portarsi ventitré bare a casa…….insomma, non c’è stato un solo presidente dei grandi e democratici IUESSEI (accussì si dice USA) democratico o repubblicano, cattolico ebreo nero bianco cornute o donnaiolo da Truman a Trump che non abbia nel suo mandato una guerra… fosse pure contro “i muschilli”, i moscerini, s’adda fare… in nome della democrazia e della libertà.

Poi venne il periodo della guerra fredda che tanto che faceva freddo tutti tenevano sciarpa e maglione, soprattutto verso i confini della Russia.

Gli ammericani dopo la Seconda guerra mondiale misero tre quattro silos sotterranei con dei missili innocenti che avevano la capa nucleare e tre o quattro basi militari nei paesi che avevano libberato tutto intorno ai confini russi…

I Russi che pure il pisello nucleare lo tenevano andarono da Fidel e in cambio di finanziamenti gli fece mettere tre quattro supposte nucleari puntate diritte diritte nel culo degli USA.

E scusate, gli ammericani tengono i missili a 4000 km. da Mosca e i russi che dovevano fare… li misero a 3999 metri dagli USA… me pare logico.

Così per non fare una figura di merda gli americani tolsero alcune basi in Europa e i russi lasciarono nella merda i cubani.

Poi Carter armò gli afgani per combattere i russi che siccome tenevano già il Turki-stan il Kazaki-stan ci mancava la figurina dell’Afgani-stan.

Carter promise ai mujaheddin la solita tavoletta di cioccolato e gli mando un bel po’ di ak47 bombe tricchi tracchi e botte a muro, armi di fabbricazione sovietica, che comprarono dai loro compari israeliani; ma resta che si portarono a casa altri tremila figli dell’ammerica avvolti dalla bandiera stelle e strisce.

Intanto Reagan trovò il tempo di bombardare Tripoli perché Gheddafi faceva il dittatore e subito dopo Bush attaccò Saddam che aveva invaso il Kuwait… era un dittatore ma non un pazzo… e come per l’Afghanistan prima Saddam diede la moglie e gli americani presero il petrolio e poi non arrivarono né le caramelle tantomeno la cioccolata e nemmeno cammelli…

Con la scusa delle armi di distruzione di massa mezzo mondo attaccò gli iraniani e solo dopo quattroila figli dell’ammerica tornati nelle bare l’unico che ebbe il coraggio di dire che era stato un pretesto e che le armi non c’erano mai state fu Blaire che chiese scusa al mondo in mondovisione.

Ma ci sono state pure guerre spicciole come il Kosovo e la Serbia dove siccome non tenevano come smaltirle usarono botte e tricchitacchi con l’uranio impoverito.

Mo dico io st’ammerica ha difeso tutti questi genti ma mai una volta che avesse detto agli Israeliani… guagliù ma non vi sembra state esagggeranto cu sti palestinesi!!!

Anzi, appena l’Onu approva nel corso degli anni ben trentadue risoluzioni che condannano Israele al ritiro delle truppe israeliane dalle terre occupate…. indignati gli ammericani e gli israeliani si ritirano dal tavolo dei negoziati.

Ma allora sti cazze di ammericani sono i paladini o sono solo per fare i cazzi loro e appena qualcuno fa un mossa… fanno spallucce e se ne vanno come fanno i bimbi

nel campo della parrocchia quando non gli danno il rigore!!!

Poi ci sarebbe nu strunze che si chiama Young ed è nu cantante. … ora si è fatto nu poche vicchiariello… ed è canadese.

Però si incontrò con tre “stracciafacenne” nullafacenti e nel periodo che si ausava lo stock… andarono a Woodstock e facevano canzoni un poco strane. Mi innamorai subito e se ho imparato un poco di inglese non fu grazie alla prof. con la 500 rosa e delle gambe spettacolari.

Dovevo capire che cazze dicevano questi quattro menestrelli che per la cronaca fecero un gruppo che si chiamava CSNY.

Scoprii che l’ammerica non era solo figli dei fiori ma erano pure che quando ci giravano i coglioni scendevano in piazza e facevene o burdelle.

Scoprii pure che la polizia non è che andasse per il sottile e che rispetto ai manganelli del IV celere erano proprio assassini… e infatti sti 4 uagliuni (ragazzi) cantavano tutta la munnezza che gli ammericani nascondevano sotto il tappeto… presto presto.