Campania NewSteel bandisce una Borsa di Studio della durata di 12 mesi, per “Attività di ricerca e applicazione su modelli e percorsi innovativi di sviluppo e gestione di incubatori certificati e di creazione di startup innovative”.

L’attività oggetto della borsa verterà su metodologie e gestione di progetti complessi riguardanti temi come scouting e condivisione opportunità dall’ecosistema, creazione di startup innovative, incubazione e accelerazione, ricerca, innovazione e open innovation, alternando training on the job e momenti di formazione teorica.

Scadenza delle candidature: ore 17.00 del 5 Gennaio 2024

Partenza delle attività: 15 Gennaio 2024

Scopri di più e leggi i dettagli della Call ↓

https://www.campanianewsteel.it/wp-content/uploads/2023/12/Borsa_di_studio_per_ricerca_e_applicazione_su_modelli_e_percorsi_innovativi_2023-2024.pdf