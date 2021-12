Casoria, è morto l’editore Sergio D’Anna

Condividi su

La città di Casoria piange la scomparsa di Sergio D’anna, conosciuto ed apprezzato editore partenopeo. Fin da giovane dimostrò un particolare interesse per la politica ed il giornalismo, fondando uno dei primi settimanali nella città alle porte di Napoli. Ha ricoperto più volte il ruolo di consigliere comunale, assessore ed è stato anche vice sindaco di Casoria.

La sua libreria, al confine tra Casoria e Casavatore , è stata da sempre e continuerà senz’altro ad essere un punto di riferimento per i cittadini casoriani e non solo, cittadini che hanno appreso con sincero dolore la notizia della dipartita di Sergio D’Anna molto stimato in città.

. In molti hanno voluto affidare il ricordo di Sergio ai social, come scrive uno scrittore casoriano: “ un faro della cultura e del saper vivere nella nostra città.”

A tutta la sua famiglia, alla moglie, ai figli e al carissimo Giuseppe le sentite condoglianze del Direttore Pasquale D’anna e di tutta la redazione de Il Domenicale news