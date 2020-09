Ciro Pellecchia della Pizzeria & Ristorante Antico Borgo ai Vergini a sostegno della Casa dei Cristallini con una pizza di beneficenza

Condividi su

di Maura Messina

Ciro Pellecchia, per molti conosciuto come Sumo Napoletano, durante la pandemia si è distinto per essersi preso cura del quartiere, aiutando chi si trovava in difficoltà. Con l’#sospizza ha raggiunto molti concittadini distribuendo gratuitamente impasti per pizza e pizze già pronte per essere gustate.

Adesso che ci si può incontrare nella sua Pizzeria & Ristorante Antico Borgo ai Vergini, Ciro ha sentito la necessità di continuare il suo impegno con la solidarietà.

Vi aspettiamo nella Pizzeria & Ristorante Antico Borgo ai Vergini, in via Mario Pagano n°7, nel cuore di Napoli, martedì 29 settembre a partire dalle ore 19:00, per una serata all’insegna dell’amicizia, della solidarietà e dell’immancabile gusto tradizionale delle fritture e della pizza napoletana.

Con un gettone di presenza di soli 10 euro a persona, potrete gustare fritture napoletane come antipasto e a scelta 1 pizza margherita o 1 marinara accompagnate da una bibita (acqua, coca cola o birra).

L’incasso sarà devoluto a “La Casa dei Cristallini”, centro socio-educativo del Rione Sanità. “La Casa dei Cristallini” è un vero e proprio punto di riferimento per i bambini, i ragazzi e le mamme del quartiere. In questo luogo d’amore si studia, si gioca, si cresce e ci si confronta.

Non poteva esserci connubio perfetto tra queste due realtà che amano Napoli, incondizionatamente.

Per info e prenotazioni:

081 1875 75 01

Link all’evento:

https://www.facebook.com/events/711555386445193

