De Luca sbaglia, la Campania ha ricevuto più vaccini di quanti le spettassero

di Fabio Avallone

Oramai è diventato un mantra quotidiano, ogni giorno il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lancia anatemi contro il governo e la distribuzione delle dosi di vaccino.

Mentre scriviamo l’ultima è di ieri, quando ha parlato di “comportamento delinquenziale” da parte dell’Esecutivo e che “…a noi mancano 200mila dosi in base alla popolazione. Il Governo segue la linea del mercato nero”.

Come ben sanno gli esperti di propaganda, una bugia ripetuta mille volte finisce per diventare verità e probabilmente i cittadini campani si saranno oramai convinti che, chissà per quale oscuro motivo, il Governo non li vuole vaccinare.

Al 3 maggio l’Italia ha ricevuto 24.733.960 dosi di vaccino, alla Campania ne sono state assegnate 2.163.765, ovvero l’8,75% e mancherebbero, pertanto, circa 185.000 dosi.

Il Governo è impazzito? C’è un complotto contro la Campania? Ci vogliono uccidere tutti?

Niente di tutto questo.

Semplicemente i calcoli non si fanno sulla popolazione residente, ma su quella da vaccinare.

Diamo qualche numero per dimostrare che la Campania, che ha una popolazione molto più giovane della media italiana, ha ricevuto, al contrario di quanto sostiene De Luca, più dosi di quante le sarebbero spettate in base alla popolazione da vaccinare.

Nella tabella qui sotto sono riportati i residenti, regione per regione, rientranti nelle fasce che andavano vaccinate prioritariamente, vale a dire Over 70, Over 80 e Personale sanitario.

Regione Personale Sanitario Over 80 Over 70 Totale Percentuale sul totale Dosi ricevute al 3/5/21 Percentuale ABRUZZO 36.984 117.343 137.612 291.939 2,35% 552.720 2,23% BASILICATA 13.625 46.235 51.805 111.665 0,90% 235.855 0,95% CALABRIA 46.862 143.406 185.899 376.167 3,02% 742.430 3,00% CAMPANIA 102.170 304.317 484.380 890.867 7,16% 2.163.765 8,75% EMILIA ROMAGNA 182.812 368.307 455.912 1.007.031 8,09% 1.953.670 7,90% FRIULI VENEZIA GIULIA 47.625 105.917 140.186 293.728 2,36% 529.515 2,14% LAZIO 183.183 400.605 552.007 1.135.795 9,13% 2.441.980 9,87% LIGURIA 65.000 174.172 187.806 426.978 3,43% 709.880 2,87% LOMBARDIA 311.938 765.259 1.006.561 2.083.758 16,75% 4.077.550 16,49% MARCHE 41.221 133.365 155.941 330.527 2,66% 651.330 2,63% MOLISE 8.428 27.222 30.901 66.551 0,53% 139.365 0,56% P.A. BOLZANO 13.383 33.885 48.908 96.176 0,77% 243.995 0,99% P.A. TRENTO 18.000 35.500 51.800 105.300 0,85% 221.260 0,89% PIEMONTE 143.103 379.802 484.624 1.007.529 8,10% 1.896.010 7,67% PUGLIA 140.000 268.126 390.534 798.660 6,42% 1.583.085 6,40% SARDEGNA 50.296 124.768 175.751 350.815 2,82% 659.940 2,67% SICILIA 141.318 342.909 476.607 960.834 7,72% 1.923.625 7,78% TOSCANA 128.145 320.589 410.893 859.627 6,91% 1.569.200 6,34% UMBRIA 30.554 88.089 99.204 217.847 1,75% 363.975 1,47% VALLE D’AOSTA 3.604 8.623 12.966 25.193 0,20% 54.730 0,22% VENETO 151.576 358.540 494.443 1.004.559 8,07% 2.020.080 8,17% TOTALE 1.859.827 4.546.979 6.034.740 12.441.546 100,00% 24.733.960 100,0% Come si evince facilmente, la popolazione campana con queste caratteristiche rappresenta il 7,16% del totale, ma la Campania ha ricevuto l’8,75% delle dosi di vaccino. Vale a dire quasi 400.000 in più della rigida percentuale. Da qualche settimana, tuttavia, le fasce di età alle quali si è aperta la possibilità di vaccinare si sono allargate. Attualmente è possibile farlo per chi ha da 50 anni in su. Prendiamo allora le statistiche relative a questa fascia di età e le riportiamo nella tabella sottostante

Regione Over 50 Percentuale ABRUZZO 606.437 2,23% BASILICATA 256.374 0,94% CALABRIA 834.005 3,07% CAMPANIA 2.328.248 8,57% EMILIA ROMAGNA 2.072.790 7,63% FRIULI VENEZIA GIULIA 596.774 2,20% LAZIO 2.582.531 9,51% LIGURIA 797.463 2,94% LOMBARDIA 4.515.076 16,62% MARCHE 718.666 2,65% MOLISE 144.500 0,53% P.A. BOLZANO 220.466 0,81% P.A. TRENTO 243.534 0,90% PIEMONTE 2.095.745 7,71% PUGLIA 1.755.146 6,46% SARDEGNA 776.849 2,86% SICILIA 2.107.046 7,76% TOSCANA 1.781.103 6,56% UMBRIA 418.759 1,54% VALLE D’AOSTA 59.470 0,22% VENETO 2.255.653 8,30% TOTALE 27.166.635 100,00% In Campania risiede l’8,57% della popolazione italiana over 50, ma, come abbiamo visto precedentemente, a De Luca sono state consegnate l’8,75% delle dosi spettanti all’Italia. Ancora una volta di più, seppur di poco (circa 50.000 dosi), rispetto alla rigida ripartizione in percentuale.

Se la Campania ha ricevuto, dunque, tutte (e più) le dosi spettanti, le domande sono due: 1) di che si lamenta De Luca e perché? 2) non è che alcune “intuizioni”, come quella di vaccinare la popolazione delle isole a prescindere dall’età, sta distogliendo le dosi destinate ai più anziani e, dunque, con più probabilità di avere conseguenze gravi o addirittura letali in caso di Covid?

Dal Report settimanale del Governo (aggiornato al 30 aprile) risulta che in Campania sono ancora in attesa della prima dose:

– il 23,5% degli over 80 (più di 70.000 persone); – il 40,6% degli over 70 (circa 200.000 persone)

Dunque 270.000 cittadini campani rientranti nella fascia di età dove si concentra l’85% delle morti per Covid non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino.