Il 2 giugno musei e parchi archeologici gratuiti: ecco quali visitare

Venerdì 2 giugno 2023, in occasione della Festa della Repubblica, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente, così come proposto dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per la prima volta nella storia repubblicana.

All’iniziativa #domenicalmuseo (12 giornate l’anno), quindi, si aggiungono altre 3 date ad accesso libero nei luoghi della cultura: dopo il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

Tutte le info sul sito del ministero all’indirizzo: https://cultura.gov.it/evento/2-giugno-2023.

Maria Rita Graziani di Agenzia DIRE www.dire.it