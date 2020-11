Il faro della speranza: il diritto all’educazione per bambini ed adulti

di Annamaria Barbieri, pedagogista

Mai come in questo periodo di emergenza sanitaria, il faro si dovrebbe accendere soprattutto sui diritti educativi, sociali e formativi dei bambini e di chi di loro si prende cura.

Tante parole, tanti progetti, pochi fatti. Ognuno dice la sua. Tutte voci utili e necessarie per l’analisi dei bisogni, differenti per territorio e realtà sociali, ma uguale nei diritti.Il fanciullo ha diritto di beneficiare prima di tutto della scienza che lo riguarda, la pedagogia, che rimette al centro la persona per accompagnarla ed educarla nella ricerca e realizzazione del personale progetto di senso.Ma è possibile rendere concreto questo progetto? Sì.