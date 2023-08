“Il tiramisù”

Fabrizio e Valerio sono andati a Capri, Monica è rimasta a casa con Anita; è il primo sabato di agosto e la città comincia a svuotarsi, in molte strade ci sono addirittura dei posti auto liberi, ma nei vicoli del centro e sul lungomare c’è sempre tanta gente, ci sono soprattutto turisti entusiasti e storditi dai colori, dalle voci e dal caldo. Nella città in cui ognuno recita la sua parte, la vita sincera è chiusa nelle case e fa meno rumore.

<<Mamma, io più tardi esco, tu resti qui?>>

<<Credo di sì, non ho sentito Roberta, non sarà riuscita a liberarsi.>>

<<Non vai neanche a trovare tua sorella?>>

<<Non lo so, Monica, adesso vedo, ma perché tutta questa curiosità? Ti preoccupi per me? Piuttosto tu, dove vai?>>

<<Non lo so, forse andiamo verso Pozzuoli.>>

<<Andiamo, chi? Tu e Renato? Cos’è, la fidanzata non c’è? >>

<<Ma quale fidanzata, mamma? Non ho capito.>>

<<Hai capito bene, invece, non fingere. Adesso vorresti farmi credere che voi siete solo amici, che non ti interessa se è ancora legato alla ragazza con cui si è lasciato da poco, che tu non speri di conquistarlo.>>

<<Dai, mamma, non cominciare, Renato ed io siamo amici ed io non voglio diventare la sua ragazza, punto.>>

<<Harry ti presento Sally, te lo ricordi il film che ti ho fatto vedere qualche mese fa? Sono stati amici per anni, ma alla fine…>>

<<Vabbè, vado a prepararmi. Tu, intanto, trovati un fidanzato, uno vero, non dare retta a quei quattro cretini su Facebook.>>

<<A parte che non tutti sono cretini, ma poi io non do retta proprio a nessuno.>>

Ci sono dei momenti in cui, in una famiglia, i ruoli si invertono: i figli cominciano ad essere protettivi verso i genitori, danno loro consigli e regole, si allenano per la vendetta, che consumeranno ai primi evidenti sintomi di senilità. Una vendetta dolce e amara, piena di rabbia e tenerezza.

Intanto, Anita, che ha solo cinquantaquattro anni, si scambia messaggi WhatsApp e si tocca i capelli in una posa da adolescente.

Monica torna in cucina con un mini abito bluette e apre lo sportello del frigorifero.

<<Cosa posso mangiare adesso? Per evitare che il mio stomaco brontoli, proprio mentre sono in macchina con Renato?>>

<<Vedi che ho comprato quegli yogurt proteici che piacciono tanto a te e Fabrizio, anche se non è propriamente il rimedio alle farfalle nello stomaco…>>

Anita resta ferma in un’espressione furba attendendo la reazione della figlia, ma

Monica ha la testa infilata nel frigorifero e forse non ha sentito le parole della madre.

<<Non è possibile! Non ci credo, lo hai fatto di nuovo. Stai preparando il tiramisù per San Salvatore. Ancora?>>

​<<Perché fingi di stupirti, se sai bene che è una tradizione. Per l’onomastico di tuo padre l’ho sempre fatto.>>