Per non sentirsi soli, l’ obiettivo principale del progetto è quello di alleviare gli evidenti disagi e le difficoltà dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, mediante un servizio organizzato e coordinato per il trasporto

di Alfredo Carosella

Musicant presenta Carlo Faiello in “Ballanza – Venti di speranza”, il 15 novembre alle ore 21 presso il Teatro Sannazaro di Napoli: un Concerto di solidarietà per ritrovare l’equilibrio dimenticato e sbloccare la fonte di quell’energia che appartiene alla nostra dimensione interiore.

L’artista Carlo Faiello, cantautore e musicologo da sempre sensibile ai temi del sociale, che da anni sostiene i progetti dell’associazione Venti di Speranza onlus, ancora una volta mette il suo talento al servizio della solidarietà, devolvendo parte degli incassi per la realizzazione del progetto “Il sorriso di Rita: insieme per non sentirsi soli”, che sarà presentato a Napoli martedì 8 novembre alle ore 18.30 alla Domus Ars in Via Chiaia, 10.

L’ obiettivo principale del progetto è quello di alleviare gli evidenti disagi e le difficoltà dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, mediante un servizio organizzato e coordinato per il trasporto. In particolare, si intende realizzare un servizio di collegamento diretto dal luogo di residenza del paziente all’ Ospedale Monaldi di Napoli.

Il servizio è attivo per chemioterapie, visite legate alle terapie e visite ambulatoriali a pazienti in trattamento oncologico in regime ambulatoriale o day hospital afferenti presso l’UOC di Oncologia e UOC e Day Hospital di Pneumoncologia dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. L’intento è quello di migliorare la qualità della vita di chi sta attraversando momenti difficili legati alla malattia oncologica.