di Alessandra Hropich – Disegno Milo Manara

Quanti uomini sento dire che desiderano una “donna intelligente” nella loro vita?

Nulla di più falso!

Credo che questi uomini dovrebbero riflettere prima di parlare perché in realtà temono le donne intelligenti in quanto le ritengono un pericolo per la loro mascolinità.

Ma essere una donna intelligente non significa voler essere mascoline, anzi, il contrario perché le rispettive differenze arricchiscono, non vanno combattute, questo, lei lo sa ma sono gli uomini ad essere terribilmente insicuri.

Gli uomini, soprattutto i tanti deboli, continuano a combattere le donne, quelle intelligenti poi, le vorrebbero eliminare, non incontrare mai!

Gli uomini non si aspettano che le donne intelligenti prendano decisioni da sole e che hanno desideri propri mettendo dei limiti.

Un uomo non sarà mai il centro della loro vita perchè questa gira intorno a loro stesse.

Una donna intelligente non si lascerà gestire o manipolare, nè ricattare, lei si assume responsabilità.

Anche la seduzione passa dal cervello, non è vero che una donna oca sia ciò che un uomo desidera, lui utilizza però l’ oca di cui si stanca subito.

L’ atto sessuale e il piacere durano poco, nessuno trascorre la propria vita a letto con una donna, molto meglio è essere sedotti da tutto quanto lei sappia realmente fare, dire, essere.

Chi gioca a fare il maschio racconta super poteri sessuali prolungati, alla donna intelligente interessano ben poco queste immaginazioni, a lei interessa la vera vita fatta di mille cose, di cui il sesso, è una.

Con una donna cretina, ci fai sesso ma ti stanca subito, senti di non avere con lei altro da fare. Con una donna intelligente ci fai tutto perché non ti stanca mai, per lei tutto è seduzione, lei fa tutto con la mente ed è questo il suo fascino che resiste al tempo e allo spazio.

Le donne intelligenti mettono in discussione le cose e loro stesse, analizzano le situazioni litigano, non si accontentano, avanzano ma un uomo deve saperlo e non entrarci in conflitto.

Quelle donne hanno avuto una vita prima di te e sanno che continueranno ad averla lo stesso anche quando te ne vai.

Una donna intelligente avvisa, non chiede mai il permesso per agire, gli insicuri cercano donne prive di carattere e dipendenti da loro.

Le donne intelligenti non cercano nella coppia un leader da seguire, un papà che risolva la vita, nè un figlio da salvare. Loro non vogliono seguirti nè segnare la strada a nessuno né tantomeno essere le crocerossine di qualche uomo privo di autostima.

Vogliono camminare accanto ad un uomo, ed è una immensa opportunità che molti uomini si lasciano sfuggire perché intimoriti. Molti uomini sono stati “educati” alla cultura del maschio che non deve mai essere messo in discussione ma sono mentalità antiche e fuori moda oggi.

Una donna intelligente sente che la vita senza violenza è un diritto, non è un lusso nè un privilegio da meritare, dunque è una donna che non soccombe, né asseconda un uomo tanto per farlo contento o, peggio ancora, per trattenerlo con sé.

Loro esprimono rabbia, tristezza, gioia e paura allo stesso modo, perchè sanno che la paura non le rende deboli nello stesso modo in cui la rabbia non le rende “maschili”. Queste due emozioni e le altre, tutte insieme, la rendono umana e basta, nell’ esprimere stati d’animo non esistono differenze legate al sesso.

Una donna intelligente è libera perchè ha lottato per la sua libertà e non sa essere una vittima, troppi sono gli uomini che invece sanno solo vittimizzare una donna ed è per questo che molti si scelgono una donna non intelligente perché sono quelli che vogliono avere vita facile e non una dialettica, sono quelli che considerano come scontro il confronto, non avendo loro carattere, mai vorrebbero una donna che invece lo ha.

Avere carattere spesso coincide con l’ essere intelligente.

Nessuno può incatenare una donna intelligente perchè lei saprà come scappare.

La donna intelligente sa che il suo valore non risiede nell’aspetto del suo corpo, non ricorrerà mai ai mille trucchi per sedurre un uomo. Gli uomini che rincorrono la donna più giovane perché temono loro per primi il passare del tempo, non cercano né una donna né

l’ intelligenza.

Dunque, pensateci bene prima di giudicare una donna per età, altezza, gambe, tette, sedere o comportamento sessuale, perchè questa è violenza emotiva e lei lo sa.

Con un cervello funzionante ci farete un milione di cose, con un bel sedere ci farete poco e il gioco finirà presto, alla ricerca di un nuovo sedere, mentre una donna intelligente non la ritroverete tanto facilmente in ogni angolo della strada.

Attenzione dunque prima di dire che desiderate una “donna intelligente” nella vostra vita, chiedetevi semmai se siete davvero disposti ad inserirvi nella sua!”