di Andrea Carpentieri

Certo che bisogna essere davvero brutte persone per pensare che Adl abbia deliberatamente lasciato che si scatenasse il putiferio attorno a Gattuso.

Eppure, per Eppure, per evitare l’inferno sarebbe bastato smentire subito, e non in modo farlocco a distanza di giorni, il fatto che si stesse cercando un sostituto per un allenatore che, dopo aver vinto la Coppa Italia dell’anno scorso, ora sale e scende fra terzo e quinto posto, sempre nel giro di due o tre punti; un allenatore che è alle semifinali di Coppa Italia dopo aver dato quattro gol alla squadra che aveva eliminato la tanto decantata Roma di Fonseca; un allenatore arrivato primo in un girone di EL degno di una seconda fascia Champions’.

Ah, dimenticavo: un allenatore al quale per tre mesi è mancato il centravanti sul quale si era costruito il nuovo progetto tattico e per due mesi è venuto meno il top scorer della nostra storia, il che ha significato e significa che ai vari Ronaldo, Lukaku, Immobile, il Napoli risponde con il solo Petagna.



Nonostante tutto ciò, Adl – scommettendo su una reazione di pancia, che poi è puntualmente arrivata, da parte del mister? – ha lasciato che i giornalisti a lui vicini parlassero di Benitez o chiedessero le dimissioni di Gattuso, ha lasciato che ogni giorno il Corriere dello Sport parlasse di interlocuzioni con altri tecnici* e che dalle cloache di alcune emittenti private si andasse a sparare sulle difficoltà tecniche e di salute del mister, sulle pescherie, su tutto ciò che venisse in mente ai tromboni la cui stessa presenza spiega perché Napoli non conti nulla a livello mediatico.



E allora, torno al punto di partenza, bisogna essere davvero pessime persone per credere che tutto sia voluto, anche perché poi bisognerebbe trovare un motivo, un fine a/per il comportamento di Adl.

Vero è, anche, che chi è una brutta, pessima persona potrebbe pensare che il casino mediatico di questi giorni possa essere servito ad evitare che mezzi di informazione e tifosi stessero lì a rompere le palle con le loro domande.

Ad esempio, chiedendo e chiedendosi come mai non si sia voluto prendere un terzino sinistro, visto che in quella zona di campo si va in sofferenza quasi con qualsiasi squadra; come mai si sia scelto di affrontare un ciclo di fuoco andando pure a vendere Llorente e Milik, posto che Oshimen e Mertens stanno più o meno in mano a Dio; per quale ragione, stante il flop Lobotka, non si sia portato a Napoli un calciatore in grado di rappresentare alternativa valida per Demme.



Ma no, di sicuro Adl non ha giocato sulla pelle di Gattuso per coprire le sue abituali scommesse sulla pelle dei tifosi: del resto, quando eravamo primi mica portò qua Grassi e Regini? Quando ce la giocavamo col Milan, mica portò Lucarelli e Mascara? Quando Lavezzi, Cavani, Benitez, Sarri sono andati via, mica si è puntato sulla loro delegittimazione a mezzo serva stampa?